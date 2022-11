Il Bayern se lo prende, Conte punta dritto sul bomber nerazzurro

Il Bayern Monaco rompe gli indugi e punta dritto sul bomber: Conte risponde tornando a fare la corte al suo pupillo

Nonostante qualche inciampo imprevisto, ma mantenendo ancora la testa della classifica in Bundesliga, la stagione del Bayern Monaco sta procedendo secondo le attese. Il diominio nel girone di Champions ha regalato alla banda di Nagelsmann il primo posto nel girone. Peccato che l’urna di Nyon abbia riservato ai bavaresi il temibile PSG.

È andata certamente meglio, anche se il Milan è avversario tosto, al Tottenham di Antonio Conte, che ha pescato come seconda la formazione di Stefano Pioli. A proposito degli Spurs, il capitano, bomber e trascinatore del club londinese Harry Kane sarebbe stato messo nel mirino proprio dai bavaresi per il post Lewandowski. La scorsa estate Salihamidzic e soci non hanno fatto in tempo a fare il grande investimento in attacco dopo l’addio del polacco. Ma dal prossio luglio le cose potrebbero decisamente cambiare.

Addio Kane, Conte si consola con Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni, la necessità di mettere al centro del proprio attacco un attaccante di fama mondiale si starebbe facendo sempre più impellenti dalle parti della Baviera. Sono ormai anni che Kane viene accostato alle big d’Europa – anche rivali del Tottenham in Premier – senza che però nessuno sia mai riuscito a portarlo dalla propria parte. Il Bayern potrebbe essere il club a riuscire nell’impresa di accaparrarsi uno che, indipendentemente dal rendimento della sua squadra, fa sempre caterve di gol.

Per ovviare alla possibile partenza del suo totem – sempre che lo stesso tecnico decida di restare a Londra con l’addio del bomber – Antonio Conte è pronto a giocarsi la carta di riserva. Che si chiama Romelu Lukaku, autentico pallino dell’allenatore salentino, che farebbe così ritorno per l’ennesima volta in Premier. La resa dell’attaccante belga in termini di minuti giocati – e di gol fatti – rispetto al costo del suo stipendio non è certo delle migliori. Marotta potrebbe rinunciare all’idea del riscatto di Big Rom. Lasciando così campo libero al suo ex allenatore all’Inter.