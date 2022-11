Sorteggi Champions: Inter contro Conte, Milan pesca malissimo

Tutto pronto a Nyon per i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League: appuntamento alle 12

Napoli, Inter e Milan attendono di conoscere le rispettive avversarie dopo aver superato la fase a gironi di Champions League: alle 12 le tre squadre italiane conosceranno il loro destino.

Ancora qualche ora di attesa e le tre italiane qualificate agli ottavi di Champions League conosceranno i rispettivi destini. Il Napoli arriva a questo appuntamento dopo aver dominato il girone con Liverpool, Rangers e Ajax, il Milan ha seguito il Chelsea, mentre l’Inter è riuscita a passare la fase a girono nonostante la presenza di Bayern Monaco e Barcellona nel gruppo C.

Oltre alle tre italiane, si sono qualificate agli ottavi di finale: Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City, Porto, Real Madrid e Tottenham. Queste sono le teste di serie (insieme al Napoli) seguite da Club Brugge, Borussia Dormtund, Eintracht di Francoforte, Lipsia, Liverpool e Paris Saint-Germain, tutte nel “gruppone” di Inter e Milan.

Secondo il regolamento Uefa Champions League in vigore, il sorteggio avviene tenendo conto di diversi fattori. Le teste di serie affronteranno squadre classificatesi al secondo posto dei rispettivi gironi, senza la possibilità che il sorteggio metta contro due squadre della stessa federazione. Dunque, è impossibile che il Napoli affronti l’Inter o il Milan agli ottavi. Inoltre, il regolamento prevede che le teste di serie giochino la sfida di ritorno in casa.

Il procedimento è molto semplice: ci sono otto palline contenenti i nomi delle seconde squadre, queste vengono collocate in un’urna dalla quale viene estratta una sfera per volta. La squadra sorteggiata viene considerata come formazione di casa della partita 1. A quel punto, il computer mostra le teste di serie i cui nomi vengono inseriti in un’altra urna. Anche qui viene estratta una pallina e la squadra in questione andrà ad affrontare la “seconda” sorteggiata precedentemente. Infine, è necessario ricordare che non ci si può ritrovare ad affrontare la squadra dello stesso girone.

Ottavi Champions League, oggi il sorteggio: la simulazione

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà una tra Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Lipsia, Paris Siant-Germain e Bruges. Ovviamente, la speranza dei tifosi azzurri è di non incontrare la compagine parigina. Di livello decisamente più alto i possibili avversari del Milan: i rossoneri rischiano di incrociare una tra Bayern Monaco, Manchester City, Tottenham, Porto o Benfica, con i bavaresi “favoriti.

Infine l’Inter: i nerazzurri potrebbero ritrovarsi contro un’inglese tra Manchester City, Chelsea o il Tottenham dell’ex Antonio Conte. Le alternative sono rappresentate da Real Madrid, Porto e Benfica. Secondo la nostra simulazione, il Milan pescherà il Real Madrid, il Napoli il Club Brugge e l’Inter il Tottenham di Conte. Questo il possibile quadro degli ottavi: