Mirino del Milan sul bomber: Mourinho se la ride

Il Milan guarda in Europa e mette nel mirino un giovane bomber: a sorridere per il colpo è anche la Roma di Mourinho

Il calciomercato invernale si avvicina e si iniziano a pianificare i colpi da mettere a segno per rinforzare le rose. In casa Milan uno dei reparti che sicuramente avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto è l’attacco. Olivier Giroud non può giocare sempre e Divock Origi deve ancora convincere. Quindi si cerca un’alternativa per il reparto offensivo.

Il mirino del Milan potrebbe spostarsi su un giovane attaccante che ha già affrontato due volte e che sembrerebbe essere promettente. A sorridere per l’eventuale colpo rossonero sarebbe anche la Roma di José Mourinho.

Calciomercato Milan, mirino puntato su Okafor per l’attacco: favore alla Roma

Il Milan cerca nuovi rinforzi per il proprio attacco. Giroud continua a trascinare con i suoi gol, ma il francese a 36 anni non potrà giocare tutte le partite e dunque serve una ventata d’aria fresca per il reparto offensivo rossonero.

Nel mirino del Milan potrebbe così finire Noah Okafor. L’attaccante del Salisburgo ha segnato 10 gol in 21 partite giocate fino ad ora e i rossoneri lo hanno osservato da vicino in Champions League nelle partite di andata e ritorno della fase a gironi. Un colpo che il Milan potrebbe provare a mettere a segno già a gennaio, facendo un favore anche alla Roma che affronterà gli austriaci nei sedicesimi di finale di Europa League.