Leao-Osimhen, l’intreccio pazzesco che fa esultare il Milan

Rafael Leao e Victor Osimhen sono tra i migliori calciatori della Serie A: ora c’è l’assalto del top club d’Europa

Da una parte c’è una situazione da monitorare in maniera accorta con il futuro di Rafael Leao sempre in bilico. Il talentuoso giocatore del Milan dovrebbe prendere una decisione in ottica futura: durante la sosta Mondiale potrebbe esserci un incontro tra le parti per anticipare le big d’Europa, pronte all’assalto decisivo. Dall’altra parte c’è l’attuale capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, che sta entusiasmando i tifosi del Napoli a suon di gol.

Come svelato dal portale francese “MediaFoot” il PSG ha messo nel mirino Rafael Leao a partire dalla scorsa estate con Luis Campos che vorrebbe preparare l’assalto decisivo. Per settimane è stato un profilo monitorato a lungo, ma ora c’è un altro nome da urlo proveniente dalla Serie A, ossia proprio l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, che conosce molto bene durante l’esperienza condivisa al Lille.

Calciomercato, Osimhen nell’orbita del PSG

La sua crescita è stata esponenziale diventando così un goleador a tutto tondo. Ormai è capace di fare di tutto: ora all’età di 24 anni è diventato uno dei migliori attaccanti a livello europeo. Così in caso di cessioni eccellenti, il PSG penserebbe proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo del club parigino, voglioso di nuovi innesti di assoluto valore. Il Milan sarebbe entusiasta di questa scelta avendo così un problema in meno, ma il futuro di Rafael Leao è sempre in bilico visto che chiede circa 8 milioni di euro per il possibile rinnovo contrattuale con i rossoneri.

Un profilo interessante per le big d’Europa con il Chelsea sempre in allerta per provare a strapparlo alla concorrenza dei maggiori club europei. Osimhen continua a regalare gioie ai tifosi del Napoli per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Il Psg continua a monitorare i vari profili stellari in Serie A cercando così di trovare una buona soluzione in ottica futura.