Novanta milioni, Milinkovic-Savic arriva già a gennaio

I campionati sono sempre più vicini a lasciare spazio al mondiale, con le società pronte a dedicarsi completamente a programmare il mercato, che aprirà ufficialmente tra meno di due mesi. Sono molti i club che vogliono cercare di rinforzarsi, mettendo a disposizione dei rispettivi allenatori giocatori di qualità.

Sopratutto per quanto riguarda le squadra estere, qualche club sembra già intenzionato a muoversi, cercando di portare alla corte dei rispettivi allenatori giocatori dalle grandi qualità. Uno dei club più attivi in questo senso è l’Arsenal, che sembra aver messo gli occhi su un top player del nostro campionato.

L’Arsenal piomba su Milinkovic Savic: offerta monstre in arrivo

Il calciatore su cui l’Arsenal ha messo gli occhi è Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio. Dopo una grande prima parte di stagione che li vede al primo posto in Premier League, i gunners vogliono regalarsi il grande colpo per il centrocampo, tanto che la dirigenza potrebbe far recapitare un’offerta a Formello a breve. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, la cifra che il club inglese sembrerebbe disposta a presentare a Lotito è di circa 90 milioni di euro. Una cifra che, considerato il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe far cedere il presidente biancoceleste. Sempre secondo il portale, l’Arsenal sta pensando di includere nella trattativa anche Lokonga, centrocampista belga classe 1999. I gunners, però, non sono i soli interessati al 21. Infatti anche Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea e Juventus stanno monitorando la situazione. Il centrocampista è il preferito di Carlo Ancelotti in caso di partenza di Kross, con Sergej che non ha mai nascosto il suo sogno di giocare con i merengues. Si prospettano mesi molto intensi per il campione biancoceleste, con Lotito chiamato ad una vera prova di forza per cercare di trattenerlo in rosa. I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi per stabilire il suo futuro.