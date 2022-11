Niente da fare per Juve e Milan: il centrale vola in Spagna

Nessuna delle due rivali italiane dovrebbero mettere le mani sul giovane difensore in uscita dalla Bundesliga, fari puntati sull’Atletico

Non ne ha saltata una in campionato finora con la maglia dell’Eintracht Francoforte, eppure il suo contratto resta un nodo da sciogliere per la dirigenza del club tedesco alle prese con quella che sembra a tutti gli effetti una rottura in chiave rinnovo.

Evan Ndicka, ventitreenne francese, è oggi valutato poco più di 30 milioni di euro: una cifra che metterebbe qualche paletto sul mercato alle dirette concorrenti, se non fosse per le intenzioni del calciatore di lasciare la piazza tedesca a parametro zero la prossima estate.

Su di lui ci sarebbero grandissimi top club europei del calibro di Barcellona e PSG, ma anche Milan e Inter vorrebbero accodarsi all’assalto. L’unico vero ostacolo è però rappresentato dall’Atletico Madrid:gli spagnoli hanno in mente l’affondo a gennaio dietro pagamento cash, una giocata d’anticipo per destabilizzare tutte le altre concorrenti.

Calciomercato, Ndicka richiesto da mezza Europa

Ndicka è una difensore centrale dalla fisicità prorompente, dotato di buona tecnica di base. Tra i suoi punti di forza spicca senza dubbio lo stato di forma e la continuità: sinora in Bundesliga, così come nella fase a gironi di Champions League, il calciatore non è mai stato assente. Questo dato gioverebbe soprattutto le italiane nel reparto difensivo, spesso costrette ad attuare cambi per problemi fisici dei propri titolari.