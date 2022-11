Caso plusvalenze, terremoto Juve: trovato il ‘libro nero’ di Paratici

La Juventus è al centro dell’inchiesta sulle plusvalenze: spunta il libro nero che mette nei guai il club bianconero

I guai della Juventus non si limitano solo a quello che sta succedendo in campo. I bianconeri in questo inizio di stagione hanno già fallito un primo obiettivo venendo eliminati dalla Champions League. In campionato le cose non vanno meglio con i risultati che faticano ad arrivare.

Da un mese a questa parte a peggiorare la situazione del club bianconero è arrivata anche l’inchiesta sul caso legato alle plusvalenze effettuate dalla società nel corso degli anni. Spunta il libro nero di Cherubini e Paratici che mette ulteriormente nei guai la Juventus.

Caso plusvalenze, ritrovato il libro di Cherubini su Paratici: “Plusvalenze artificiali”

Una situazione non facile quella della dirigenza juventina al momento. I problemi in campo sono tanti, con risultati deludenti che si susseguono, mentre anche fuori dal rettangolo di gioco sta succedendo di tutto. Continua l’indagine sul caso plusvalenze e per la Juventus spunta una prova che potrebbe complicare ulteriormente le cose.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Guardia di Finanza avrebbe ritrovato il ‘libro nero di Paratici’, ovvero degli appunti di Federico Cherubini, attuale direttore sportivo bianconero, in cui scrive: “Eccessivo ricorso a plusvalenze artificiali”. Una serie di appunti sui metodi utilizzati da Fabio Paratici quando era alla Juventus, che Cherubini sembrava non condividere. Inoltre sarebbe stata intercettata anche una conversazione tra Cherubini e Bertola dove il primo affermava che ci fosse la necessità di fare plusvalenze sane e cambiare strategia. Una prova importante che potrebbe mettere nei guai la Juventus.