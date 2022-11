Milan e Juve pressano Mourinho: la Roma fissa il prezzo

Le due rivali fanno la corte di un centrocampista alle dipendenze di Mourinho già vicino all’addio in estate, i giallorossi hanno una priorità

Accade spesso che due grandi realtà rivali del calcio nostrano intavolino delle trattative di un certo spessore, finalizzate al proprio tornaconto personale. Vedi il caso di Inter e Milan nella passata stagione quando ad essere passato di sponda è stato Hakan Calhanoglu, uno che ha fatto certamente sognare i rossoneri in tante circostanze. E questa volta potrebbero essere proprio questi ultimi a beneficiare di un’operazione di grande interesse.

Assieme alla Juventus, il Milan è profondamente intrigato dal profilo di Brian Cristante, centrocampista di proprietà della Roma. Il calciatore era stato accostato alle due rivali già nella passata sessione estiva di mercato, ma le circostanze hanno costretto la dirigenza giallorossa capitanata da Tiago Pinto a rivalutarne la cessione. Ma quel che è destinato ad accadere, prima o poi accade. E infatti non si esclude che la situazione possa ripetersi ancora una volta tra un paio di mesi.

Calciomercato, scambio Cristante-Pobega unica condizione

Per Mourinho, tuttavia, il profilo di Cristante è estremamente utile negli schemi tattici della sua Roma. La sua dipartita comporterebbe un vuoto non indifferente, che andrebbe colmato soltanto con qualcuno di simile. Chi meglio dell’altro azzurro Tommaso Pobega, di proprietà Milan. Questo è il prezzo che i giallorossi chiedono, eventualmente dietro operazione di scambio. I valori dei cartellini dei due calciatori sono pressoché identici, per cui è possibile che non si proceda ad alcun conguaglio cash in fase di chiusura. In questo scenario la Juventus resterebbe beffata sul più bello.