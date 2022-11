L’ex Juve per Pioli: Maldini sacrifica Origi

Il Milan è già attento alle prossime operazioni di calciomercato: spunta il clamoroso scambio con Divock Origi

La vittoria sullo Spezia, allo scadere, dà nuovo slancio alle ambizioni scudetto del ‘Diavolo’. Il Milan deve fare i conti con il ritardo di sei punti dal Napoli capolista, anche se le attenzioni del club di via Aldo Rossi sono già orientate altrove.

Al calciomercato che tra gennaio e giugno può riservare non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Stefano Pioli.

Scambio con Origi: Maldini ci riprova

In vista dell’estate, chi potrebbe già fare le valigie dopo un solo anno in rossonero è Divock Origi. Il talento belga, falcidiato dagli infortuni ad inizio stagione, sta adesso trovando maggiore continuità (ieri è partito dal 1′) ma le prestazioni, ed i gol, continuano a mancare. Ecco perchè l’ex Liverpool potrebbe ben presto finire in uno scambio, a giugno, per un nome che i rossoneri hanno avvicinato in più di un’occasione e che nell’estate 2023 potrebbe finalmente concretizzarsi.

Si tratta di Alvaro Morata, profilo che Simeone non predilige nonostante un buon inizio d’annata. Lo spagnolo, ‘scaricato’ dalla Juventus che ha deciso di non riscattarlo, ha fatto ritorno a Madrid e ha siglato fino a questo momento 5 gol, con 1 assist vincente in 17 presenze tra Liga e Coppa.

Morata è in scadenza nel 2024 ed i ‘Colchoneros’, a giugno, potrebbero valutarlo tra i 15 ed i 20 milioni: Origi la carta vincente per convincere l’Atletico, Maldini vuole l’ex bianconero.