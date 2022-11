L’Inter prepara il grande ritorno: che colpo dalla Premier

L’Inter pianifica un colpo di mercato importante dalla Premier League: pronto il grande ritorno in nerazzurro attraverso lo scambio

Il futuro dell’Inter inizia a essere pianificato sin da ora. I nerazzurri oggi saranno chiamati a un’altra prova di forza nel derby d’Italia contro la Juventus. Una partita fondamentale per risalire la classifica visto che ai piani altri Napoli e Milan sembrano non volersi fermare.

Nel frattempo Beppe Marotta continua a lavorare sul futuro della rosa pensando a quali acquisti potrebbero essere necessari per migliorare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. L’estate prossima però potrebbe arrivare un nuovo assalto dalla Premier con Dumfries e un grande ex protagonisti.

Calciomercato Inter, il Chelsea punta Dumfries: scambio con Kovacic

Mateo Kovacic ha lasciato l’Inter ben sette anni fa per fare il grande salto al Real Madrid. Il centrocampista croato su cui i nerazzurri avevano scommesso prendendolo dalla Dinamo Zagabria è riuscito ad affermarsi nel panorama europeo e ora è uno dei titolari del Chelsea. Il suo contratto con i ‘Blues’ ha scadenza 2024 ma il club inglese potrebbe inserirlo in uno scambio con l’Inter.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il Chelsea avrebbe messo nel mirino ancora una volta Denzel Dumfries e in estate potrebbe provare l’assalto proponendo ai nerazzurri lo scambio proprio con Kovacic. Il croato vedrebbe anche di buon occhio un ritorno in nerazzurro, anche se l’ingaggio potrebbe essere un ostacolo. Dunque in estate un grande ritorno per l’Inter potrebbe prendere piede, anche se il sacrificio di Dumfries sarebbe importante.