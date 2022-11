Milan in allerta per Leao: così salta tutto

Il futuro di Rafael Leao preoccupa un po’ il Milan: il talentuoso portoghese volerà al Mondiale senza firmare il rinnovo contrattuale

Novità importanti in casa rossonera con la possibilità di vedere protagonista altrove il talentuoso giocatore del Milan, Rafael Leao, che non ha ancora messo la firma sul possibile prolungamento contrattuale con i colori rossoneri.

Al momento non c’è stato nulla di fatto: l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha rivelato come tutto sarà rinviato possibilmente dopo il Mondiale, ma c’è una grossa preoccupazione da parte del club rossonero con Leao pronto a mettersi in mostra a livello internazionale. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il Chelsea, che avrebbe proposto già in passato una pazza offerta ai rossoneri, subito rifiutata.

Dopo i vari errori sotto porta nella sconfitta contro il Torino, Leao subito si è reso protagonista in Champions League nella vittoria roboante contro il Salisburgo. Il talentuoso giocatore portoghese ha collezionato finora 6 gol conditi da ben nove assist vincenti. Il Mondiale resta così una vetrina importante per il giocatore lusitano, che è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Stefano Pioli.

Leao, futuro ancora incerto

Lo stesso Paolo Maldini si era detto fiducioso per la situazione contrattuale del portoghese, ma dopo il Mondiale tutte le dinamiche potrebbero cambiare. A gennaio sicuramente non partirà, ma a partire dall’estate 2023 Leao potrebbe dire addio al Milan per accettare un nuovo progetto interessante per il prosieguo della carriera del classe 1999, considerato ormai uno dei più talentuosi d’Europa. I “Blues” ci proveranno fino alla fine per il giocatore lusitano, che ha il contratto in scadenza nel 2024: così il club rossonero proverà a convincerlo fino alla fine per prolungare il suo legame con il Milan, che ha puntato su di lui in maniera visionaria.