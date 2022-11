Il Milan brucia tutti all’improvviso: incontro chiuso, lo ha prenotato

Le squadre di Serie A cominciano a muoversi con largo anticipo per l’anno prossimo

Anche il Milan, che in quanto a programmazione ha talento da vendere, si sta preparando ad alcuni colpo per l’anno a venire.

Maldini sta già costruendo la rosa per il progetto a lungo termine iniziato qualche anno fa e ha organizzato un incontro importante per assicurarsi le prestazioni di un difensore centrale. Pioli certamente gradirà questa sorpresa da parte della dirigenza, che intanto potrebbe contare su un nuovo innesto con largo anticipo.

Kiwior-Milan, giocatore bloccato per giugno

Il Milan e Macia, DS dello Spezia, si sarebbero incontrati in queste ore per discutere del futuro di Jakub Kiwior, difensore centrale in forza al club spezzino. Nell’arco di una anno il ventiduenne ha visto la sua valutazione spiccare il volo e i rossoneri hanno ben pensato di bruciare la concorrenza. Secondo indiscrezioni Maldini avrebbe precettato il calciatore, ma Macia avrebbe chiesto di lasciarlo allo Spezia fino a giugno del 2023. Il Milan pare aver accettato queste condizioni, così tra qualche mese Kiwior potrà vestire la maglia dei diavoli e compiere il salto di qualità. Il difensore centrare fino ad ora ha disputato 14 partite e collezionato 1240 minuti con la maglia bianconera, portando la sua media di presenza a circa 89 minuti a partita. Segno di quanto i liguri stiano facendo affidamento sulle sue qualità e sulla sua solidità difensiva. Valutato 6 milioni, Kiwior ha il contratto in scadenza a giugno del 2026, ma il Milan ha voluto assicurarsi subito delle volontà del ragazzo e del suo entourage.