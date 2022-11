L’erede arriva dal Milan: ‘acconto’ stellare da Barcellona

Il calciomercato di Milan e Barcellona può intrecciarsi con un doppio clamoroso affare tra gennaio e giugno: proposta in arrivo

Il Milan si gode l’accesso agli ottavi di Champions League, dopo aver superato il Gruppo E alle spalle del Chelsea. I rossoneri, in attesa di conoscere lunedì alle 12 la rivale in ambito europeo, sono però già pronti a scendere in campo per la gara di Serie A contro lo Spezia, domani sera a San Siro.

Dal campo al calciomercato il passo è breve perché Paolo Maldini potrebbe acconsentire ad una maxi operazione con il Barcellona: il club catalano ha pronta una proposta il pilastro rossonero.

Carta Depay: il Barcellona vuole la stella di Pioli

Il Barcellona ha incassato nelle scorse ore la decisione di Pique di dire addio al calcio giocato. Il difensore, dopo 15 anni, lascerà un vuoto importante nella difesa della squadra di Xavi ed è per questo che le attenzioni della dirigenza sono rivolte in casa Milan. I blaugrana hanno adocchiato Pierre Kalulu, vero pilastro della squadra di Pioli e perno insostituibile nella retroguardia dei campioni d’Italia. La proposta della società catalana includerebbe in parte il cartellino di Memphis Depay, in scadenza a giugno e che potrebbe quindi approdare a Milanello come rinforzo di assoluto spessore già nel mese di gennaio.

Il cartellino dell’olandese viene valutato circa 15 milioni, un vero e proprio acconto per affondare l’assalto a Kalulu al termine dell’attuale stagione. Depay sarebbe utile sia perchè non si sa se e in che condizioni tornerà Ibrahimovic, sia perchè Origi non ha minimamente convinto il Milan. Maldini, per quanto sia un estimatore di Depay, non sembra intenzionato a discutere della possibile partenza del centrale rossonero, considerato il leader del futuro nella difesa milanista.

Kalulu viene valutato non meno di 40-45 milioni di euro dal Milan: una cifra importante che potrebbe anche scoraggiare il club in mano a Joan Laporta.