Juve-Inter a sorpresa: lo ‘scambio’ è a costo zero

Super intreccio di calciomercato alla vigilia dell’attesissimo derby d’Italia che avrà un peso importante in ottica corsa Scudetto

In attesa di Juventus-Inter di domani sera, il derby d’Italia che avrà un’incidenza nella corsa allo Scudetto, salta fuori un clamoroso intreccio di calciomercato con protagoniste proprio le due acerrime rivali.

Dalla Juventus all’Inter, dall’Inter alla Juventus: il doppio affare a parametro zero sull’asse Torino-Milano. Dal capologuo piemontese a quello lombardo è il percorso che potrebbe compiere un bianconero con il contratto in scadenza a giugno. E, va detto, con zero chance di rinnovo. Il nome è quello di Alex Sandro, al quale chi lo conosce bene, ovvero Marotta potrebbe pensare di offrirgli un contratto (biennale?) per regalare a Inzaghi o chi per lui una alternativa a sinistra. Cioè a Dimarco, dando per scontata la partenza di Gosens a fine stagione se non a gennaio.

Ma con Allegri, data l’emergenza, il brasiliano sta agendo anche da centrale di sinistra della difesa a tre, per cui il classe ’90 potrebbe venir utilizzato pure come vice Bastoni.

Calciomercato Inter, Dzeko alla Juventus se non rinnova

Tragitto inverso può invece compierlo Edin Dzeko, fin qui riuscito a non far rimpiangere Lukaku. Il quasi 37enne di Sarajevo vuole giocare almeno un altro anno ad alto livello, la priorità è il rinnovo con l’Inter ma, se ciò non risultasse possibile, ecco che per lui potrebbeero aprirsi le porte della Torino bianconera, dove negli ultimi anni è stato più volte vicino. Del resto un’alternativa a Vlahovic di così spessore ed esperienza può fare molto comodo.