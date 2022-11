Rinnovo in bilico, Juve e Milan sognano il colpo dalla Premier

Uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione in Premier League potrebbe non rinnovare col suo club: Juve e Milan in agguato

Nella scoppiettante Premier League di quest’anno – segnata, finora, dalla grande sorpresa Arsenal, dagli straordinari numeri di Erling Haaland e dalle difficoltà del Liverpool – c’è una squadra che sta facendo un campionato di vertice. La campagna acquisti estiva, meno faraonica di quanto ci si aspettasse ma comunque importante, sta dando i suoi frutti.

Con 24 punti nelle prime 13 gare di campionato – e una sola sconfitta – il Newcastle è arrivato lassù in cima forse prima del previsto. Le difficoltà della scorsa stagione, quando i Magpies arrancavano nelle zone calde, con lunghi periodi passati virtualmente in Championship, sono ormai un lontano ricordo. Lo sceicco Bin Salman ha dato fondo alle sue illimitate finanze costruendo una rosa equilibrata, sapientemente guidata dal manager Eddie Howe. Tra le note più liete di questo avvio di stagione c’è un giocatore già capace di andare a segno 7 volte, pur non giocando da attaccante.

Almiron mania, Juve e Milan si iscrivono alla corsa

Dotato di un gran talento non sempre tradotto con equivalenti giocate sul terreno di gioco, Miguel Almiron per alcune stagioni è stato croce e delizia dei tifosi bianconeri. Quest’anno, il boom. Continuità, applicazione, rendimento e gol fanno del paraguaiano la stella della squadra. Il contratto in scadenza nel 2024 è già oggetto di rinnovo con la dirigenza britannica, ma ancora non si è arrivati ad alcun accordo. Oltre alle lusinghe provenienti da altri club di Premier, ci sono anche Juve e Milan sulle tracce del fantasista. Soprattutto i bianconeri, nell’ottica del possibile arrivo di Conte – che ben conosce il sudamericano – hanno messo gli occhi sul talento di Asunciòn.

Il valore di mercato di 20 milioni potrebbe drasticamente calare se, come sperano Federico Cherubini e Paolo Maldini, giocatore e società non dovessero addivenire ad un accordo. Qualora arrivassimo alla fine di questa stagione col contratto non ancora rinnovato, partirebbe l’assalto al trequartista, che farebbe le fortune delle due rivali italiane sul mercato.