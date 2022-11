Klopp e non solo: l’accoppiata tedesca per una super Juve

A Liverpool c’è aria di rivoluzione. Nel passato anche recente il tecnico tedesco ha aperto all’approdo in Serie A. Le ultime

A Sky Sport DE’ l’agente di Klopp ha smentito le voci di un addio al Liverpool del suo assistito: “Posso assicurare che non ha alcuna intenzione di dimettersi – le parole di Marc Kosicke – Jurgen gode del sostegno delle persone in carica nel club. Ama i ‘Reds’, la sua squadra e i tifosi ed è determinato a continuare e completare con successo la sua avventura a Liverpool. Non ha prolungato per niente il suo contratto fino al 2026″.

Dichiarazioni prevedibili quelle di Kosicke, ma il futuro di Klopp è tutt’altro che certo. O meglio, non è scontato che il tecnico possa continuare a sedersi sulla panchina del club inglese. Del resto quest’anno sono arrivati forti segnali (squadra nona in Premier, già a -15 dalla vetta occupata dall’Arsenal. In Champions si è qualificata agli ottavi ma senza entusiasmare) sulla possibile fine di un ciclo che è stato indiscutibilmente straordinario. Ad Anfield Rod c’è aria di rivoluzione…

Cinquantasei anni il prossimo giugno, l’allenatore nato a Stoccarda potrebbe aver voglia di una nuova esperienza. Nel passato anche recente non ha chiuso – anzi – le porte alla Serie A, dove la piazza ideale ora sarebbe senza dubbio la Juventus. E non sono in pochi, tra i tifosi bianconeri, a ‘sognare’ il suo arrivo a fine stagione al posto di Allegri. Forse pure in società si nutre l’ambizione di prendere come tecnico uno del suo livello per rivedere ‘La Vecchia Signora’ ai vertici del calcio italiano e poi di quello europeo. Exor potrebbe fare uno sforzo per Klopp, nella fattispecie per il suo ingaggio salito a 19 milioni di euro l’anno con l’ultimo rinnovo. Qualcosa, fronte lordo, si risparmierebbe grazie al decreto crescito.

Calciomercato Juventus, Klopp con Gundogan

Restando ai limiti tra mercato e… Fantamercato, la Juventus potrebbe puntare alla grande accoppiata tutta tedesca. Klopp insieme a Ilkay Gundogan, uno dei migliori centrocampisti del panorama internazionale che potrebbe non rinnovare il contratto col Manchester City in scadenza a fine stagione. Il trentaduenne fu uno dei big del grande Borussia Dortmund targato proprio Klopp che vinse due volte la Bundesliga (una con Gundogan) andando a un passo dalla conquista della Champions.