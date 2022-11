Pique inguaia la Juventus: il ciclone Xavi lo porta via

L’annuncio a sorpresa di Gerard Pique, centrale del Barcellona, potrebbe avere rilevanti ripercussioni anche sul calciomercato della Juventus

È arrivata un’altra sconfitta, ma stavolta un po’ meno dolorosa di altre. Il Paris Saint Germain si è portato a casa i tre punti ai danni della Juventus, al termine del match che ha chiuso definitivamente il gruppo H della massima competizione europea. Ma la ‘Vecchia Signora’ ha messo in scena probabilmente la miglior prestazione stagionale, creando problemi e difficoltà all’armata parigina dall’inizio alla fine della gara.

Un atteggiamento assolutamente positivo, che non si è visto spesso. Certo, la qualità degli ospiti era di gran lunga superiore e i gol firmati Mbappe–Nuno Mendes lo dimostrano. Aspetto, però, secondario: i torinesi, infatti, devono ritrovare fiducia, compattezza e convinzione nei propri mezzi, che sono indubbiamente importanti. La squadra fatica ancora a girare nel verso giusto, perciò è fondamentale cambiare il modo di affrontare tutte le partite, a prescindere dal valore dell’avversario. In attesa che tornino regolarmente a disposizione elementi imprescindibili come Federico Chiesa e Paul Pogba.

L’esterno ex Fiorentina rappresenta la novità più bella per quanto concerne l’ultima ‘due giorni’ di Champions. Mancavano parecchio quelle accelerazioni ai tifosi bianconeri, i quali sperano che a gennaio il loro beniamino possa essere al 100 per 100 dal punto di vista psicofisico. Da lui, presumibilmente, dipenderà parte del futuro juventino, ma non solo. Inciderà, come sempre, anche il tema calciomercato. A tal proposito, attenzione al Barcellona, che potrebbe rovinare i piani del club di Exor.

Calciomercato Juventus, erede Pique: il Barcellona vuole N’Dicka o Pau Torres

Come un fulmine a ciel sereno, Gerard Pique ha annunciato ieri l’addio ai blaugrana e al calcio: “Ora che i miei sogni si sono avverati, è tempo di chiudere il cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbero state altre squadre e così sarà. Sabato giocherò la mia ultima partita al Camp Nou“, così l’ex Manchester United sul proprio profilo Twitter.

Ecco che gli spagnoli pensano già a come sostituire la loro ormai ex bandiera. Mister Xavi, dal canto suo, vorrebbe acquistare Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte (in scadenza di contratto giugno 2023) o Pau Torres, di proprietà del Villarreal. Entrambi sono seguiti da vicino dalla Juventus e il primo piace particolarmente pure a Milan e Roma. Ma bisognerà fare i conti con la pericolosa concorrenza del Barcellona.