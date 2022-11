Futuro Lukaku, l’Inter ha deciso: intreccio con l’ex Juve

L’Inter non è certamente soddisfatta dall’impatto di Romelu Lukaku: spunta la svolta con l’ex bianconero in primo piano

In attesa di conoscere lunedì prossimo chi sarà l’avversaria negli ottavi di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro la Juventus, domenica sera, per un derby d’Italia già infuocato.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e nei pensieri del club meneghino vi è il futuro di Romelu Lukaku. Il belga, praticamente sempre infortunato sin dal suo ritorno nella Milano nerazzurra, potrebbe non rimanere: spunta l’ex Juventus.

Addio Lukaku: il piano B di Marotta è clamoroso

Non è un mistero che l’Inter si sarebbe aspettato un apporto decisamente diverso dalla punta di proprietà del Chelsea, ceduta dalla società di Steven Zhang nell’estate 2021 per 113 milioni di euro. Adesso, però, pare proprio che vi siano delle riflessioni in corso in casa Inter e che Lukaku possa effettivamente salutare la ‘Beneamata’ definitivamente il prossimo giugno. In tal senso, Beppe Marotta sta già sondando il terreno su quello che potrebbe essere il sostituto del belga (e del 36enne Dzeko, in scadenza a fine stagione). Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza interista con uno in particolare che intriga non poco i nerazzurri.

Marotta, infatti, non escluderebbe un tentativo d’assalto ad Alvaro Morata, ritornato all’Atletico Madrid dopo il prestito alla Juventus. Lo spagnolo sta facendo bene con la squadra di Simeone, nonostante i risultati collettivi stentino ad arrivare. 5 reti ed 1 assist in 17 presenze per Morata che rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con la società iberica.

L’Atletico Madrid valuta l’attaccante 15-20 milioni di euro il suo bomber, l’Inter resta alla finestra: e Lukaku è sempre più lontano dalla conferma in nerazzurro.