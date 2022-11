Duello Inter e Juventus: colpo in Serie A, nel mirino Fagioli

Nicolò Fagioli sta entusiasmando tutti a suon di prestazioni e gol: il giovane talento bianconero è richiesto

Massimiliano Allegri ha puntato tutto sui giovani talenti a disposizione: viste le assenze dei top player, l’allenatore della Juventus ha optato per mettere in luce i vari giocatori cresciuti da anni nel settore giovanile bianconero. E così Nicolò Fagioli ha avuto il suo spazio meritato segnando anche il gol vittoria contro il Lecce fornendo anche un’ottima prestazione contro Messi e compagni in Champions League.

Le sue qualità sono sempre state indiscutibili, ma il prestito di Cremona gli ha fatto più che bene conquistando anche la promozione in Serie A. Poi il ritorno a Torino mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri, che l’ha inserito a poco a poco nelle rotazioni della formazione bianconera. Così Juventus e Inter sono sempre sulle tracce dell’interessante centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ma lo stesso Gasperini avrebbe richiesto il cartellino dello stesso Nicolò Fagioli, che potrebbe esplodere definitivamente nei prossimi mesi. Ederson si è messo in luce con la maglia della Salernitana, portato in Italia dall’ex ds Walter Sabatini: poi in estate è arrivato a sorpresa subito il trasferimento a Bergamo dopo i mesi importanti a Salerno.

Juventus, prova il sorpasso per Ederson

Così il club bianconero continua a monitorare diversi profili interessanti provenienti dalla Serie A. Proverà così il sorpasso all’Inter per tentare l’assalto decisivo al centrocampista dell’Atalanta, che può agire anche in una posizione più avanzata come trequartista alle spalle di una o due punte. In questo modo la Juventus è sempre molto attiva in ottica futura cercando così di arrivare a profili importanti per tornare protagonista anche a livello internazionale. La volontà della dirigenza bianconera è quella di tornare alla ribalta dopo diverse stagioni da spettatore.

La forza si vede proprio nei momenti più bui: ora c’è voglia di emergere nuovamente andando a conquistare trofei importanti come un tempo partendo da sessioni di mercato equilibrate. Ederson è un profilo che piace da tempo a Juventus e Inter: i bianconeri cercheranno così l’assalto e il sorpasso decisivo.