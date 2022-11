La Juventus bussa all’Atletico: scambio shock a gennaio

Con i campionati che stanno per fermarsi lasciando spazio al mondiale, le società sono pronte a programmare il proprio mercato.

Per le società è tempo di iniziare a programmare il mercato che aprirà tra poco meno di due mesi. Con i campionati che si avviano allo stop per lasciare spazio ai mondiali in Qatar, le dirigenze avranno tutto il tempo per cercare di imbastire qualche trattativa, acquistando calciatori in grado di rinforzare la propria rosa.

Una delle squadre più attive in questo senso è la Juventus, che sta cercando calciatori in grado di rinforzare la rosa del tecnico Massimiliano Allegri. I reparti che la vecchia signora vuole rinforzare sono il centrocampo e l’attacco, che hanno riscontrato non poche difficoltà in questa prima parte di stagione. Proprio su questi due reparti, la dirigenza bianconera sembra avere le idee chiare.

La Juventus guarda in casa Atletico: Morata e Saul nel mirino

Come detto, la vecchia signora ha intenzione di provare a rinforzare il centrocampo e l’attacco nel mercato di gennaio. I bianconeri, infatti, stanno guardando con insistenza in casa Atletico, con Morata e Saul che interessano e non poco a società e allenatore. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i colchoneros, vista l’eliminazione da tutte le coppe europee, vorrebbero fare cassa cedendo quei calciatori che non fanno parte del progetto del tecnico argentino. Per questo motivo, la dirigenza bianconera sta studiando delle soluzioni per provare a convincere il club di Madrid a lasciarli partire già in inverno. Una delle soluzioni che il club sta prendendo in considerazione, è quella di proporre delle contropartite tecniche alla squadra allenata dal cholo Simeone. I calciatori che i bianconeri vorrebbero proporre sono quelli di Alex Sandro e Manuel Locatelli, che non hanno convinto del tutto il tecnico livornese. Si tratterebbe di uno scambio importante, con la Juventus che cercherà di portarlo a termine nonostante le difficoltà. La Juventus, quindi, è già pronta a buttarsi sul mercato per potenziare ulteriormente la propria rosa, permettendo a mister Allegri di lottare per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.