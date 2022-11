UFFICIALE, altro ko: a rischio Juventus-Inter

Pessime notizie in vista di Juventus-Inter: arriva il comunicato UFFICIALE, il bomber più vicino al forfait

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha diramato l’elenco dei convocati in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il PSG. Una gara decisiva per il prosieguo, in Europa League, della ‘Vecchia Signora’.

Arrivano, però, pessime notizie per la squadra allenata da Massimiliano Allegri: nuovo infortunio che rischia di privare l’allenatore toscano dell’attaccante anche contro l’Inter nel fine settimana.

Juve-PSG, forfait UFFICIALE: a rischio anche il derby d’Italia

Moise Kean non è stato convocato per la sfida di questa sera: “Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale”.

Questo il breve comunicato che spiega come Moise Kean non solo non prenderà parte al match contro Mbappè e compagni ma che, vista l’infiammazione alla coscia destra, rischia di rientrare ben oltre la super sfida di Serie A contro l’Inter.

Una pessima notizia per Allegri che perde, dunque, una pedina importante in vista del prosieguo della stagione prima dell’inizio del Mondiale in Qatar a fine novembre.