L’Atletico costretto a vendere: Juve e Roma già si fregano le mani

L’Atletico Madrid sacrifica due big: Roma e Juventus sono già in pole position

La classifica di Serie A è molto corta dal secondo posto in poi. Escluso il Napoli, a + 5 sull’Atalanta seconda, le altre squadre sono tutte a 2, massimo 3 punti di distanza.

La Juventus è rientrata nella corsa per il quarto posto grazie alla vittoria contro il Lecce e la Roma sta proseguendo il suo cammino che si era interrotto nella sconfitta col Napoli. Proprio Juventus e Roma sono vigili sul mercato in ottica gennaio ma anche giugno per rinforzarsi. Entrambe le squadre hanno messo nel mirino due big dell’Atletico Madrid che proprio ieri ha perso anche col Porto, classificandosi ultimo nel girone di Champions League. Un risultato che sancisce non solo l’eliminazione dalla competizione, ma con il piazzamento all’ultimo posto, anche il mancato accesso all’Europa League. Un percorso disastroso che costringerà la società a vendere alcuni pezzi grossi del club.

Juve e Roma su De Paul e Saul Niguez dell’Atletico

I due giocatori che Juventus e Roma hanno messo nel mirino sono Rodrigo De Paul e Saul Niguez. Il primo è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo vestito per diversi anni la maglia dell’Udinese, club con cui si è fatto conoscere al grande calcio. L’altro, Saul, arriva da una stagione molto complicata in prestito al Chelsea e anche dopo essere tornato all’Atletico sta trovando non poche difficoltà.

Entrambi i calciatori sono due possibili cedibili per l’Atletico Madrid che dovrà fare qualche sacrificio dopo il pessimo inizio di stagione che è costato l’eliminazione dalla Champions. La Juventus ormai da tempo segue De Paul, sin dai tempi dell’Udinese e spera di riportarlo in Italia. Saul Niguez, invece, potrebbe diventare uno degli obiettivi principali di José Mourinho.