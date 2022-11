La Juve ribalta la situazione: scambio per Rabiot in Premier

Adrien Rabiot torna a essere uno dei protagonisti del calciomercato della Juventus: scambio in Premier con i bianconeri che ribaltano tutto

Il futuro della Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato passa anche per Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero dopo esser stato vicino al Manchester United in estate, sta facendo ricredere i tifosi juventini con prestazioni e gol importanti.

Inevitabilmente l’innalzamento del rendimento del centrocampista francese porta le big europee a metterlo nuovamente nel mirino. In particolare proprio un club di Premier League sarebbe disposto a mettere sul piatto una contropartita importante per il francese.

Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino del Chelsea: scambio con Kante

Il calciomercato della Juventus potrebbe infiammarsi attorno al profilo di Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero sta disputando una buona prima parte di stagione, per quanto possa esserlo visti i risultati della squadra. Così il francese torna a essere uno dei giocatori appetibili per diversi club europei, uno su tutti il Chelsea.

Il club inglese infatti avrebbe messo il mirino su Rabiot e sarebbe pronto a offrire lo scambio con un suo connazionale, N’Golo Kante. La proposta però, per quanto possa sembrare sorprendente, non convincerebbe la Juventus visti i tanti infortuni di Kante nell’ultimo periodo e soprattutto per un ingaggio troppo alto per le casse bianconere. Dunque per ora la Juventus decide di tenere Rabiot, in attesa di offerte a cui sarebbe impossibile dire no.