Juve-Inter, che intreccio: Conte è già rimpiazzato

Conte e non solo: l’intreccio di mercato che coinvolge Inter e Juventus è clamoroso, ad esultare è Antonio Conte

Stasera la sfida che vale l’accesso all’Europa League, contro il PSG: ieri, invece, il ko con il Bayern Monaco ininfluente ai fini dell’accesso agli ottavi di Champions League. Situazioni differenti quelle che Juventus ed Inter vivono in questo momento.

Il cammino bianconero in Europa è stato disastroso; i nerazzurri, invece, hanno superato un girone quasi infernale.

Inter, doppio ko: sorride la Juve

Le attenzioni dei due club è già alla prossima estate, quando il calciomercato riserverà un intreccio clamoroso alle due big: Conte e non solo sullo sfondo. Il Tottenham di Antonio Conte si è qualificato praticamente allo scadere, grazie al 2-1 ottenuto allo scadere sul campo del Marsiglia. L’allenatore leccese, però, pianifica l’addio agli ‘Spurs’ al termine dell’attuale stagione: il contratto è in scadenza a giugno e la sensazione è che il divorzio sia dietro l’angolo. Ci pensa da tempo la Juventus, per ricostruire un progetto ora a pezzi: è stata tentata pure l’Inter.

Ma adesso il tanto chiacchierato ritorno dell’ex Ct a Torino pare sempre più probabile, al punto che in quel di Londra i vertici del Tottenham avrebbero già scelto il possibile erede dell’allenatore leccese. E, anche da questo punto di vista, è in arrivo una batosta per la società di Steven Zhang che ha valutato (e non ha del tutto escluso) un possibile cambio in panchina da giugno. Diego Simeone ha ormai esaurito ogni stimolo in quel di Madrid, è destinato a salutare l’Atletico e l’ipotesi Tottenham pare al momento molto probabile.

Un intreccio internazionale che vedrebbe la Juventus riabbracciare Conte, gli ‘Spurs’ scegliere Simeone e l’Inter, in tal senso, perderebbe in un sol colpo due possibili obiettivi per il post Inzaghi.