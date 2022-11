Ritorno a sorpresa: il Milan mette i bastoni tra le ruote ad Allegri

Il mercato si fa sempre più vicino e le big di Serie A sono pronte a duellare tra loro

Milan e Juventus si danno battaglia anche nel calciomercato e tra Allegri e Pioli sta per aprirsi un testa a testa molto interessante.

Se da un lato la Juventus ha dei problemi difensivi (ma non solo), il Milan è alla ricerca di qualche rinforzo per il suo centrocampo. Le due big di Serie A avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo di mercato e probabilmente la spunterà chi presenterà l’offerta migliore. Fatto sta che bianconeri e rossoneri stanno inseguendo una vecchia conoscenza della Serie A.

Emre Can, possibile ritorno in Serie A

Già a luglio 2022 Emre Can aveva fatto parlare di sé per alcuni attriti con Terzic, tanto che era stato messo sul mercato senza pensarci troppo. Ora torna in auge il suo nome tra le squadre di Serie A, su tutte Juventus e Milan. I rossoneri hanno bisogno di un giocatore in mediana e il ventottenne sembra essere il profilo giusto per Pioli, ma non è da escludere un clamoroso ritorno a Torino. Infatti il tedesco di origini turche ha giocato spesso con Allegri, anche grazie alle condizioni fisiche ottimali che glielo avevano permesso. Attualmente Emre Can ha preso parte a 15 match con il Borussia Dortmund, contando tutte le competizioni, ma ha collezionato una media di gioco pari a 48 minuti, ovvero un tempo a partita. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il prossimo giugno, a un anno esatto dal termine dell’accordo, la sua valutazione di circa 14 milioni di euro potrebbe scendere. Juventus e Milan accoglierebbero di buon grado il ragazzo che, probabilmente, ha anche bisogno di cambiare aria per ritrovare la continuità di gioco e di prestazioni. Negli ultimi due anni a Dortmund infatti Emre Can ha subito un lieve calo in tal senso.