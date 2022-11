Marotta gioca il jolly Gosens: Milan, Roma e Napoli anticipate

L’Inter è pronta a giocarsi il jolly Gosens nella mossa per anticipare Milan, Napoli e Roma per l’obiettivo in comune

La corsa dell’Inter in Champions League prosegue con l’approdo agli ottavi di finale. La sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco è indolore, visto che ormai nel girone tutto era deciso. I nerazzurri hanno dimostrato grande carattere nel riuscire a ottenere la qualificazione in un gruppo difficile con i tedeschi e il Barcellona.

In attesa di scoprire l’avversaria agli ottavi, Beppe Marotta si concentra anche sul calciomercato. La mossa per anticipare Milan, Napoli e Roma per l’obiettivo in comune sarebbe l’inserimento di Robin Gosens come contropartita.

Calciomercato Inter, anticipo per Hincapie: Milan, Roma e Napoli anticipate con Gosens

Mezza Europa punta il mirino su Piero Hincapie, difensore del Bayer Leverkusen classe 2002 che sta stupendo tutti in Bundesliga con le sue qualità. In Italia è finito nel mirino di Inter, Milan, Roma e Napoli, ma i nerazzurri potrebbero avere un’arma in più per battere la concorrenza.

Infatti l’Inter potrebbe inserire nell’affare Robin Gosens, esterno sinistro che piace al Leverkusen dalla scorsa estate. Questa mossa permetterebbe all’Inter di mettere sul piatto un’offerta che i tedeschi farebbero fatica a rinunciare. Così Inzaghi avrebbe un nuovo centrale difensivo di prospettiva anticipando la concorrenza delle altre big italiane e non solo.