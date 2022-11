Panchina in bilico, arriva la decisione

Nonostante il periodo nero la società intende dare fiducia al proprio allenatore: non mancano, però, i sondaggi per l’eventuale sostituto

In Serie A continua il periodo nero di squadre come Hellas Verona e Spezia che al momento si trovano nelle zone basse di classifica.

L’Hellas ha perso ieri contro la Roma, riportando la nona sconfitta su 12 partite di campionato. Anche lo Spezia, se pur con 4 punti in più rispetto al Verona, è in una situazione piuttosto preoccupante. Nell’ultima giornata ha perso contro la Fiorentina allo scoccare del recupero, riportando la settima sconfitta in campionato che ha messo in seria discussione la panchina di Luca Gotti. Sono stati giorni di riflessione per la società, in merito alla possibilità di puntare su un altro allenatore.

Spezia, fiducia a Gotti: non mancano i candidati

Nell’edizione odierna del II Secolo XIX, edizione La Spezia, si legge: “Lo Spezia sposa la continuità: fiducia assoluta a Gotti“. Il club ha valutato positivamente l’atteggiamento dell’ex tecnico dell’Udinese e al momento la sua posizione non sarebbe a rischio, nonostante il 16° posto in classifica e i numeri piuttosto preoccupanti della squadra che fa grande fatica a segnare e a portare punti a casa. L’ultima vittoria, infatti, risale al 17 settembre contro la Sampdoria.

Naturalmente, però, la città si guarda intorno, qualora la situazione diventasse irrecuperabile. Tra i possibili nomi valutati dalla società per il dopo Gotti ci sono Paulo Sousa, Aurelio Andreazzoli e Claudio Ranieri. Tre allenatori che a modo loro hanno lasciato il segno nelle piazze in cui hanno allenato.