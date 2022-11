Vuole andar via, la Juve assapora il colpaccio

Dopo la prima parte di stagione nelle massime serie europee cominciano a scoppiare i primi malumori

Quando c’è malcontento una cosa è certa: qualcuno può trarne beneficio e infilarsi in potenziali trattative.

La Juventus è alla continua ricerca di profili in grado di aumentare il tasso tecnico e qualitativo della rosa e, ovviamente, Allegri tiene il suo sguardo attento su tutto quello che succede anche oltre i confini italiani. Non è un segreto che il reparto da rinforzare maggiormente per i bianconeri sarà senza ombra di dubbio la difesa, che attualmente non può contare su giocatori in grado di dare solidità e costanza.

Su Pavard c’è anche la Juventus

Nei giorni scorsi Benjamin Pavard ha dato sfogo a tutto il suo malumore in casa Bayern Monaco, lasciando anzitempo l’allenamento di sabato. Va detto che le sue prestazioni non sono state certo degne di quelle della stagione passata, ma oltre a questo c’è anche un contratto con scadenza nel 2024 di mezzo. Il difensore francese è stato messo in ombra sia da Mazraoui che da Upamecano, pertanto la concorrenza è forte sia come difensore centrale che come terzino. Il ventiseienne nato a Maubeuge (Francia) pare proprio in rotta di collisione con Nagelsmann e, nonostante i suoi 3 goal in 17 partite con i tedeschi, le sue prestazioni non stanno convincendo. Il tutto probabilmente è dovuto alle condizioni mentali del ragazzo, che sta fortemente risentendo delle concorrenze di cui sopra.

Valutato 30 milioni il nazionale francese potrebbe arrivare a Torino a giugno, infatti il suo rinnovo di contratto è al momento lontano e questo potrebbe garantire alla Juventus un piccolo sconto sul costo del cartellino. La dirigenza bianconera potrebbe tentare sia l’acquisto secco, che l’inserimento di una contropartita. Per ora Allegri segue con attenzione le vicissitudini ambientali del ragazzo, certo che eventualmente potrebbe essere il profilo giusto per la sua Juventus.