Laporta fa sul serio, pronti 40 milioni: Juve tagliata fuori

Il presidente del Barcellona è fiducioso di poter chiudere la trattativa al ribasso per il cartellino del mediano brasiliano, calano le chance della Juventus

La notizia del vicino addio di Sergio Busquets dal Barcellona dopo aver fatto la storia del club assieme all’altro senatore Piqué ha destato nella dirigenza la necessità di trovare il giusto rimpiazzo per il prossimo anno.

Stando a quanto riportato dagli spagnoli di ‘todofichajes.com’, la ricerca del presidente Laporta è ricaduta sul profilo di Bruno Guimaraes, mediano di proprietà del Newcastle, da tempo obiettivo anche della Juventus. Il Barcellona potrebbe tentare l’affondo per il suo cartellino già il prossimo gennaio, al fine di donare maggiori garanzie a Xavi per la seconda metà di stagione tra campionato ed Europa League, con un’offerta intorno ai 40 milioni di euro. C’è tuttavia distanza sulla richiesta, fissa a 60 milioni.

Calciomercato, Barcellona forte su Bruno Guimaraes: niente Juve

In questo scenario, la Juventus verrebbe penalizzata dalla presenza di Giovani Bertolucci, agente del calciatore, per fungere da collante con la dirigenza ‘blaugrana’ dopo le trattative positive di Coutinho all’Aston Villa e Neto al Bournemouth.

Le chance di una trattativa coi bianconeri sono dunque molto basse, ma non si esclude che possa esserci un rilancio per il testa a testa definitivo in caso di cessione da parte dei bianconeri di qualche elemento in esubero. Così facendo, però, il Barcellona potrebbe mettere in gioco anche il cartellino di uno dei propri elementi in rosa come contropartita tecnica in supporto al conguaglio cash.