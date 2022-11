Ribaltone Lukaku-Inter: svolta decisiva e scontro fra titani

Dopo il nuovo infortunio di Romelu Lukaku, appare più incerto il futuro dell’attaccante belga sul calciomercato: il ribaltone è possibile

Davvero molto sfortunato Romelu Lukaku nella sua seconda avventura con indosso la maglia dell’Inter. Il centravanti belga non trova pace a causa degli infortuni, che non gli permetteno di reintegrarsi al 100% nel gruppo nerazzurro. Quel gruppo in cui, un paio di anni fa, è stato leader assoluto e vero trascinatore, nonché forse il protagonista più importante dello Scudetto targato Antonio Conte.

Stavolta, però, la musica è totalmente differente. Complice la passata stagione alquanto travagliata con il Chelsea, sotto la guida di Tuchel. Il rapporto tecnico tedesco non è mai stato idilliaco (per usare un eufemismo), tant’è che l’ex Manchester United era presto finito ai margini del progetto dei ‘Blues’. La ‘Beneamata’ ne ha approfittato in estate, riprendendolo in prestito secco e oneroso da 8 milioni di euro più 4 di bonus legati alle vittorie di squadra. Ma è chiaro come l’aver giocato poco nella scorsa annata incida pesantemente sulla condizione di Lukaku, tenendo conto soprattutto della sua mole fisica.

E, proprio ora che stava per tornare regolarmente a disposizione, il classe ’93 si vede costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta. Nello specifico, la società parla di risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Di conseguenza, c’è il rischio che la punta torni direttamente nel 2023 per quanto concerne l’Inter. E potrebbe anche volare in Qatar non esattamente al top della forma.

Calciomercato Inter, possibile ribaltone Lukaku: duello fra PSG e Bayern Monaco

Ovviamente, la dirigenza meneghina è obbligata a riflettere profondamente di fronte ad una simile situazione. Se Lukaku non dovesse fornire le garanzie necessarie a livello di rendimento, a quel punto non sarebbe da escludere il mancato riscatto (che eventualmente andrebbe stabilito col Chelsea) da parte dei lombardi.

In tal caso, potrebbero farsi sotto Paris Saint Germain e Bayern Monaco, desiderosi di acquistare una pedina ‘di peso’ per potenziare i loro reparti offensivi. Ad ogni modo, adesso sarebbe un azzardo trarre qualunque tipo di conclusione. Lukaku, dal canto suo, ha sempre messo l’Inter davanti e intende dimostrare di essere ancora quell’attaccante che tutti abbiamo ammirato in Serie A. Sperando che la buona sorte lo assista.