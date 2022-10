Altra tegola e rescissione: Pogba-Milinkovic, colpo di scena

La Juventus potrebbe sorprendere nella sessione invernale di calciomercato: bianconeri tra Pogba e Milinkovic-Savic, cosa sta succedendo

I giovani stanno aiutando la Juventus a guardare al futuro con maggior fiducia. Il gioiello di Fagioli contro il Lecce, decisivo per la conquista dei tre punti, riaccende un barlume di speranza, anche se ovviamente servirà molto di più per uscire dalla crisi. La ‘Vecchia Signora’ dovrà dimostrare ben altro, a partire dalla prossima gara di campionato – estremamente impegnativa – contro l’Inter.

Inutile invece, quantomeno in ottica ottavi di finale, l’ultima sfida Champions col Paris Saint Germain. La situazione non è affatto semplice da gestire e il tutto viene aggravato dagli infortuni. A tal proposito, Paul Pogba – che finora non è mai sceso in campo in partite ufficiali – si vede costretto a fermarsi nuovamente. Il francese aveva cominciato da qualche giorno a lavorare parzialmente con i compagni.

Ma, stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Manchester United ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, dunque non al ginocchio operato poco meno di due mesi fa. Per adesso la diagnosi riscontrata è affaticamento, col centrocampista che di certo dovrà restare a riposo almeno una decina di giorni. Se dovesse trattarsi di lesione, si complicherebbe parecchio anche la partecipazione di Pogba al Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, rescissione Pogba e Milinkovic-Savic già a gennaio

Un vero e proprio calvario quello che sta attraverando la mezz’ala francese. La maggior parte dei tifosi, dal canto suo, è stanca di aspettare. Tant’è che numerosi sostenitori bianconeri chiedono già la rescissione del contratto, nonostante il calciatore in questione sia un loro beniamino. Il motivo? Prendere Milinkovic-Savic durante la sessione invernale di calciomercato in programma a gennaio.

Questa mossa potrebbe rendere meno arduo un affare al momento in salita. E la scadenza dell’accordo scritto prevista per giugno 2024, inevitabilmente, farebbe vacillare Lotito, nel caso la ‘Vecchia Signora’ presentasse alla Lazio un’offerta sui 50 milioni di euro. Il rinnovo del serbo col club biancoceleste, infatti, non è così scontato. Chissà che la Juventus non riesca ad approfittarne subito.