Sacrificio Juve da 35 milioni: così prendono subito Jorginho

Jorginho è uno dei profili che maggiormente attraggono la Juventus in ambito di calciomercato: il piano bianconero per averlo già a gennaio

Vincere aiuta a vincere. E, soprattutto, è in assoluto l’unico modo per uscire da un periodo di crisi. Ne è ben consapevole la Juventus, che può tornare a respirare dopo il successo firmato Fagioli ai danni del Lecce. Tre punti assai significativi, sebbene l’avversario sia di gran lunga inferiore – tecnicamente parlando – alla truppa bianconera.

Ovviamente, però, non può bastare. Servirà molto di più per lasciarsi alle spalle questa prima parte di stagione altamente deludente, culminata nell’eliminazione dalla Champions League a una giornata dal termine della fase a gironi. L’equilibrio rimane estremamente precario, anche perché gran parte dei problemi della ‘Vecchia Signora’ sono ancora irrisolti. Tra questi c’è indubbiamente la questione centrocampo: Leandro Paredes sta riscontrando parecchie difficoltà dal suo approdo a Torino e le prestazioni sottotono dell’argentino ex Paris Saint Germain lo dimostrano chiaramente. Di conseguenza, il reparto fatica a girare come dovrebbe.

Calciomercato, Jorginho già a gennaio: la Juve sacrifica Locatelli

Motivo per cui la dirigenza bianconera si guarda attorno in ambito di calciomercato. In tal senso, uno dei profili che piace maggiormente alla Juve è Jorginho. L’italobrasiliano è in scadenza di contratto giugno 2023 col Chelsea, quindi – in caso di mancato rinnovo – ci sarebbe la possibilità di prenderlo a parametro zero a giugno. Ma, vista la situazione in mediana, i torinesi vorrebbere acquistare il cartellino del classe ’91 già durante la finestra dei trasferimenti di gennaio.

Potrebbe farne le spese Manuel Locatelli, il quale non si è mai dimostrato veramente all’altezza. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, sarebbe disposta a sacrificare l’ex Sassuolo, spedendolo in Premier League per una cifra di 35 milioni di euro. I ‘Blues’ o l’Arsenal potrebbero pensarci concretamente. E chissà che Juventus e Chelsea non tentino di imbastire un’operazione di scambio.