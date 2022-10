Emergenza totale, la Juve corre ai ripari: torna a gennaio

Emergenza totale per gli infortuni, la Juventus è pronta a correre ai ripari. Può tornare a gennaio: tutti i dettagli

“Abbiamo una rosa di 24 giocatori, ne abbiamo ruotati tanti in quella posizione. Abbiamo tanti buoni giocatori. Quindi deve avere un po’ di pazienza, ma sta lavorando, sta lottando per il suo posto ed è pronto ad aiutare la squadra se necessario”.

“Qualunque cosa accada, non importa come va la stagione, ci saranno sempre domande sui singoli perché non puoi letteralmente far giocare tutti. Lui è stato un po’ sfortunato, non ha fatto niente di male. Per ora non è il momento di giocare, sono sicuro che gli piacerebbe, ma si sta comportando bene in allenamento ed è pronto ad aiutarci”. Negli scorsi giorni Potter si è espresso così sulla situazione di Zakaria. Il centrocampista svizzero non ha ancora esordito con la maglia del Chelsea, e il suo futuro a Londra sembra già segnato. Salvo sorprese, infatti, l’ex ‘Gladbach non sarà riscattato dai Blues al termine della stagione. Ma non solo.

Calciomercato Juve, Zakaria può tornare a gennaio

Si è già parlato del possibile rientro anticipato a gennaio da parte del mediano svizzero. Vista l’emergenza infortuni, Zakaria potrebbe così essere “richiamato” dalla Juve non solo per volontà del Chelsea. Pogba ha avuto una nuova ricaduta, Paredes è ancora un oggetto misterioso, e i continui infortuni potrebbero convincere la dirigenza ad interrompere il prestito nel calciomercato invernale. Con il via libera del club inglese. Staremo a vedere.