L’Inter è tentata, scambio e cash: affare da 45 milioni

L’Inter potrebbe essere grande protagonista nella prossima sessione estiva di calciomercato: occhio allo scambio in Premier League

Il successo sulla Sampdoria conferma il ritorno ad una forma splendente per l’Inter di Simone Inzaghi che sta provando a risalire la classifica, dopo un periodo decisamente buio. I nerazzurri, chiamati questa sera in casa del Bayern Monaco per l’ultima giornata del gruppo C di Champions League, sono lontani solo due punti dal Milan (ma ben 8 dal Napoli capolista): la strada verso il prossimo scudetto.

Le attenzioni della società di Steven Zhang sono già proiettate a gennaio, quando il calciomercato invernale potrebbe vedere l’addio di Denzel Dumfries: spunta il clamoroso scambio.

Dumfries, offerta a sorpresa del Manchester United

Ai microfoni di ‘Sky Sports‘ il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha espresso una chiara volontà: “Servono due buoni terzini (da entrambe le parti, ndr) perché abbiamo ancora tante partite davanti a noi”. Ed è per questo che il gioiello nerazzurro pare tornare fortemente di moda, in vista di gennaio, per la corsia di destra dei ‘Red Devils’. La proposta che la società inglese ha in mente potrebbe effettivamente tentare Marotta, vista la presenza del sostituto naturale del talento olandese già pronto ad approdare a Milano. 30 milioni di euro cash, subito, più il cartellino di Aaron Wan-Bissaka, laterale inglese classe 1997 che in questa stagione non ha praticamente mai giocato con i ‘Red Devils’ (solo 1 presenza, 4′ in Premier League, nella vittoria contro il Liverpool).

Il laterale 24enne ha una valutazione di 15 milioni di euro, per una proposta complessiva che raggiungerebbe i 45 milioni. Cifra importantissima per l’Inter che vede in Dumfries una pedina fondamentale per l’undici di Simone Inzaghi. Dumfries in questa stagione ha collezionato 17 presenze, 2 gol e 2 assist con la maglia dell’Inter: il suo destino, però, potrebbe portarlo ben presto in Premier League.

L’Inter dunque è chiamata a fare le sue scelte per il 2023: Denzel Dumfries torna prepotentemente tra i nomi che potrebbero lasciare Milano.