Il Real lo mette alla porta: Juventus e Milan in agguato

I grandi club del nostro campionato, stanno pensando a come rinforzare la propria squadra nel mercato invernale.

Con il campionato che si appresta a lasciar spazio ai mondiali in programma in Qatar, per le società è tempo di mettersi al lavoro in vista del mercato che aprirà tra poco più di due mesi. I grandi club, infatti, sono alla ricerca di calciatori in grado di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici.

Calciatori che potrebbero arrivare dall’estero e, più precisamente dalla Spagna. Il Real Madrid, infatti, sembra voler cedere qualche calciatore a breve, soprattutto quelli che non rientrano nei piani di mister Ancelotti. Su un calciatore in particolare, ci sono due big del nostro campionato pronte ad approfittare di questa situazione.

Odriozola non visto da Ancelotti: Juventus e Milan ci pensano

Alvaro Odriozola, infatti, stando a quanto riportato dal portale elnacional, non rientra nei piani del tecnico italiano che ne avrebbe chiesto la cessione in inverno. Sul calciatore spagnolo, c’è un interesse forte di Juventus e Milan che vorrebbero portarlo alla corte dei rispettivi allenatori. Sempre stando a quanto riporta il portale, la valutazione che ne fa Florentino Perez è di circa 15 milioni di euro. Per le due squadre sarebbe un colpo importante, visto che il ragazzo conosce già il campionato italiano avendo militato nella Fiorentina la scorsa stagione. Sul terzino, però, non ci sono solo i due club italiani, ma anche di Athletic Bilbao, Villareal e Betis Siviglia, che a breve potrebbero chiedere informazioni ai blancos. Se Juventus e Milan vogliono acquistarlo, dovranno cercare di muoversi in tempo per anticipare la concorrenza. La sosta per il mondiale potrebbe essere l’occasione giusta per cercare di imbastire una trattativa con i merengues.