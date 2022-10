De Ketelaere bianconero a gennaio: pronti 30 milioni

De Ketelaere sta attraversando un momento complicato al Milan e, a gennaio, potrebbe andare in scena un assalto bianconero da 30 milioni

La prima parte di stagione del Milan si può definire complessivamente positiva. I Campioni d’Italia in carica sono riusciti a resistere all’ondata di infortuni che ha colpito la squadra di Stefano Pioli, dimostrando grande compattezza ed unione d’intenti.

Insomma, abbiamo sempre a che fare con un contesto in cui davvero gira quasi tutto bene, perché la qualità del lavoro (sul campo e fuori) è ottima. Si registrano, però, anche delle situazioni non facili da gestire, che in parte minacciano la serenità dello spogliatoio. In tal senso, fa riflettere non poco quanto sta accadendo a Charles De Ketelaere: il talento belga, arrivato in estate a Milano dal Club Brugge con aspettative alquanto elevate (tenendo conto pure dell’esborso economico servito per il suo acquisto), non si è ancora inserito nel nuovo ambiente e fatica, per adesso, ad entrare a pieno negli schemi del mister.

Calciomercato Milan, assalto del Newcastle a De Ketelaere: offerta da 30 milioni per gennaio

Poco convincenti le sue prestazioni: da un calciatore con tali doti tecniche – a certi livelli – ci si aspetta inevitabilmente molto di più. Attenzione, inoltre, a ciò che potrebbe succedere sul fronte calciomercato. De Ketelaere, infatti, piace parecchio al ricco Newcastle e, dopo i rumors della scorsa estate, i ‘Magpies’ potrebbero decidere di rituffarsi sul classe 2001.

Avrebbero già pronta un’offerta da 30 milioni di euro per la finestra invernale di gennaio, ma Maldini – nel caso il club inglese presentasse realmente la proposta in questione – non accetterebbe neanche di sedersi a trattare. Si è insistito tanto per assicurarsi le prestazioni del giovane belga e il Milan, ovviamente, intende continuare a farlo crescere in rossonero.