Rebus Inter, non ha convinto: c’è la cifra per l’addio

Con il campionato che si avvia alla sosta, i club avranno tutto il tempo per iniziare a programmare il futuro.

Con il campionato che a breve si fermerà per via dei mondiali in Qatar, le società avranno tutto il tempo non solo per programmare il mercato di gennaio, ma anche per concentrarsi sul mercato estivo in vista della prossima stagione. Oltre che per gli acquisti, i dirigenti inizieranno a lavorare per cercare di piazzare qualche giocatore in estate che non ha convinto.

E’ il caso dell’Inter, che vuole cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Per fare questo, però, occorre qualche cessione, e il club nerazzurro sembra aver già individuato il calciatore che, con una buona offerta, potrebbe salutare la prossima estate.

Correa non convince: in estate può salutare

Il calciatore che la dirigenza potrebbe cedere nel prossimo mercato estivo è Joaquín Correa. L’ex Lazio, infatti, non ha mai convinto del tutto il club, anche per via degli infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo. Gli estimatori non mancano all’argentino, che potrebbe terminare dopo soli due anni la propria avventura milanese. Per lui, però, l’Inter chiede una cifra superiore ai 20 milioni di euro, anche perché per acquistarlo dai biancocelesti appena due anni fa, la dirigenza sborsò circa 30 milioni di euro. Il Tucu avrà a disposizione tutta la seconda parte di stagione per cercare di far cambiare idea alla dirigenza, considerando anche che mister Inzaghi stravede per lui dai tempi della Lazio. In caso non dovesse incidere, la sua partenza sarà quasi scontata, anche perché con i soldi ricavati si andrebbe a rinforzare il reparto avanzato del mister piacentino. La sua avventura con la maglia nerazzura potrebbe essere arrivata ai titoli di coda.