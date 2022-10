In evidenza e con le valigie pronte: tesoretto da 40 milioni per l’Inter

Dopo essersi messi in evidenza hanno già le valigie pronte: l’Inter è pronto a incassare un tesoretto da 40 milioni

Un’altra vittoria con tre gol segnati e un clean sheet per l’Inter, che ieri ha superato per 3-0 la Sampdoria. La squadra di Inzaghi sembra aver scacciato la crisi di inizio stagione, iniziando a collezionare risultati positivi in Serie A e in Champions League.

Nel frattempo proprio dopo la vittoria di ieri Beppe Marotta inizia a lavorare per il futuro della rosa nerazzurra. Due giocatori che si sono messi in evidenza hanno già le valigie pronte. Tesoretto da 40 milioni in arrivo.

Calciomercato Inter, i gol non bastano: de Vrij e Correa con le valigie pronte

Nonostante i gol di ieri sia Stefan de Vrij che Joaquin Correa potrebbero lasciare l’Inter a fine stagione. L’olandese ha il contratto con i nerazzurri in scadenza nel 2023 e il suo rinnovo sembrerebbe ormai molto difficile.

L’argentino invece nonostante il gol sembrerebbe continuare a non convincere e l’Inter vorrebbe venderlo per incassare. Tra l’uscita di Correa e l’ingaggio risparmiato di de Vrij, l’Inter andrebbe a mettere da parte un tesoretto da 40 milioni che sicuramente aiuterebbe nel prossimo calciomercato estivo.