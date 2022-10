Juventus in crisi, duro attacco ad Allegri: “Pensa solo allo stipendio”

Duro attacco di Paolo Bargiggia a Massimiliano Allegri: il giornalista si scaglia contro il tecnico bianconero

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League acuisce i malumori in casa bianconera. E anche le critiche nei confronti del tecnico toscano.

“Allegri ha la faccia di tolla: piuttosto che assumersi responsabilità, relativizza tutto. Anche i fallimenti della sua Juventus” ha scritto su Twitter Paolo Bargiggia citando le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo l’eliminazione della Vecchia Signora dalla massima competizione europea.

Allegri ha la faccia di tolla: piuttosto che assumersi responsabilità, relativizza tutto. Anche i fallimenti della sua @juventusfc . Della quale gli frega nulla, se non di salvare il suo stipendio.#senzadignita‘ https://t.co/B8LRJ30TUG — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 28, 2022

“Ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare la Champions, può capitare. Non bisogna andare in frustrazione” ha dichiarato Massimiliano Allegri, parole a cui Bargiggia ha “replicato” senza mezze misure: “Della Juventus gli frega nulla, se non di salvare il suo stipendio” ha scritto il noto giornalista sportivo, con tanto di hashtag #senzadignità.

Crisi Juventus, Bargiggia attacca Allegri

Continuano, dunque, le critiche alla Juventus: non solo l’eliminazione della Champions League, al tecnico Massimiliano Allegri viene imputato anche il pessimo inizio di campionato. Per i bianconeri, appena diciannove punti raccolti in undici giornate, un rendimento che ad ora vale solo l’ottavo posto in classifica.