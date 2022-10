Via a gennaio per fare cassa: la Juventus chiede 25 milioni

La Juventus valuta la cessione di Weston McKennie: tante le squadre sulle tracce del centrocampista bianconero

Potrebbe lasciare Torino e l’Italia Weston McKennie, tra gli elementi più interessanti in chiave mercato per la Juventus.

Potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, durante la prossima sessione invernale di calciomercato, Weston McKennie, centrocampista classe ’98 di proprietà della compagine bianconera che due anni fa lo ha prelevato dai tedeschi dello Schalke 04.

Statunitense classe ’98, ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con la Juventus che poco più di due anni fa spese 18.5 milioni di euro per portarlo in bianconero. Nonostante il contratto ancora relativamente lungo, le strade di McKennie e della Vecchia Signora potrebbero presto separarsi.

Calciomercato Juventus, si valuta la cessione di McKennie

Un possibile tesoretto di mercato per la Juventus che valuta non meno di 25 milioni di euro Weston McKennie, primo della lista dei patenti in casa bianconera. Già tanti i club sulle tracce del centrocampista classe ’98 che potrebbe essere ceduto già a gennaio per reinvestire la cifra dell’eventuale cessione per rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri.