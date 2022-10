L’Inter perde i pezzi: in estate sarà MLS

Le società sono già a lavoro per programmare non solo il mercato invernale, ma anche quello estivo.

Con il campionato che si fermerà a breve per via del mondiale in Qatar, le dirigenze avranno tutto il tempo per iniziare a programmare le strategie di mercato. Non solo il mercato invernale che inizierà tra poco più di due mesi, ma anche quello estivo, per cercare di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Oltre alle entrate, ovviamente, i club pensano anche alle uscite, in modo da liberarsi di ingaggi pesanti e poter operare in entrata. E’ il caso dell’Inter, che nel mercato estivo potrebbe salutare qualche pedina importante, sopratutto per quanto riguarda il reparto avanzato.

Dzeko può salutare: forte interesse in MLS

Edin Dzeko, infatti, potrebbe salutare il club nerazzurro al termine della stagione. L’attaccante bosniaco ha attirato su di se l’attenzione dei club di MLS, che stanno costantemente monitorando la sua situazione. Il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, con la società che potrebbe decidere di non prolungarlo. Proprio per questo motivo, il calciatore sta iniziando a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare, con i club di MLS che sarebbero pronti a portarlo in America. L’ex Roma dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club, quindi i dirigenti nerazzurri se vogliono tenerlo, dovranno cercare di discutere il rinnovo in tempi brevi. Le sensazioni, però, sono di un Dzeko che potrebbe essere vicino alla conclusione della sua esperienza all’Inter e in Italia. Il futuro del bosniaco, a breve, potrebbe essere a stelle e strisce.