Rinvio Monza-Bologna: svelata la decisione sulla richiesta di Galliani

All’appello dell’amministratore delegato in rappresentanza del Monza è giunta la pronta risposta della Lega Serie A in merito alla disputa del prossimo incontro

È trascorso appena un giorno da quando nel centro commerciale di Assago – a pochi passi da Milano – si è consumato un fatto di cronaca nera che ha coinvolto anche il calciatore del Monza, Pablo Mari.

Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale dove quest’oggi è stato operato e resterà fermo per i prossimi tre mesi al fine di una completa guarigione. Il calciatore ha poi ringraziato quanti gli sono stati vicino, a partire dall’intero movimento calcistico dell’Arsenal – club detentore del suo cartellino – passando per i compagni brianzoli, i familiari e gli amici.

Nulla da fare per il rinvio: la Lega Serie A ha deciso

A detta dell’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, non soltanto lui ma l’intero gruppo è rimasto scioccato dall’avvenimento. Per questo motivo, è stata inviata richiesta formale alla Lega Serie A di posticipare l’incontro del prossimo lunedì tra Monza e Bologna.

La richiesta, tuttavia, è stata rigettata questo pomeriggio. Probabilmente si è deciso di non interferire con il fitto calendario di impegni, anche al fine di non incappare con l’inizio dei prossimi Mondiali in Qatar. La partita sarebbe infatti stata recuperata soltanto a cavallo tra gennaio e febbraio, troppo tardi.