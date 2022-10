“Via dopo i Mondiali”: Luis Enrique alla Juve, cosa sta succedendo

Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions, la posizione di Allegri è ulteriormente compromessa: prende corpo l’idea Luis Enrique

La delusione Champions è estremamente dura da digerire. In casa Juventus continua a dominare un sentimento negativo che da troppo tempo affligge tutto l’ambiente. E i risultati non stanno aiutando la ‘Vecchia Signora’ ad uscire dal tunnel, anzi. Ci si aspettava dai torinesi, ovviamente, un cammino di gran lunga diverso nella massima competizione europea. Complice un calciomercato estivo che ha portato alla Continassa profili di spessore internazionale.

Invece, il verdetto finale – probabilmente – non era neanche nei pensieri del più pessimista. Squadra eliminata dopo appena cinque gare, a una partita dalla conclusione della fase a gironi. Un rilevante peggioramento rispetto alle precedenti edizioni, nelle quali i bianconeri erano quantomento riusciti a raggiungere sempre gli ottavi di finale. Impossibile non parlare di fallimento di fronte a una simile disfatta. E la cosa più preoccupante è che la stagione è ancora lunghissima.

Nonostante ciò, la società intende proseguire il percorso targato Massimiliano Allegri 2.0. Il presidente Andrea Agnelli è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a Haifa. Non avverranno ribaltoni in panchina, almeno fino alla prossima estate. Ma la situazione rischia di diventare troppo gravosa andando avanti per le lunghe, di conseguenza non si possono escludere sorprese.

Juventus, prende corpo l’ipotesi Luis Enrique al posto di Allegri

In tal senso, circolano diversi nomi in questo periodo, tutti potenziali candidati a sostituire il trainer livornese. La suggestione Antonio Conte è ormai nota, anche se in molti tra i tifosi preferirebbero evitare un altro ritorno. In tal senso, numerosi supporters bianconeri non disdegnerebbero affatto l’approdo di Luis Enrique, il quale potrebbe dire addio alla Spagna una volta terminati i Mondiali. Il nome dello spagnolo, però, divide: c’è pure chi non lo ritiene adatto alla causa Juve e perfino “peggio di Sarri“. Su Twitter se ne sta parlando parecchio, di seguito alcuni esempi.

Ma luis enrique a giugno si svincola dalla nazionale spagnola? — eleonora ☁ (@elleeffe9) October 28, 2022

Piango, Luis Enrique non c’entra nulla con la rosa attuale della Juve ma via JTwitter è l’allenatore giusto In dirigenza sbagliano tutto lo sbagliabile da anni ma se fossimo nelle mani dei tifosi piangeremmo lacrime ancor più amare — Nicolas Pirone (@NicolasPirone) October 28, 2022

luis enrique dopo i mondiali è senza lavoro non capisco chi è la juventus fc per non assumerlo — 🥟 (@rxncore) October 28, 2022

Anch’io preferisco L.Enrique a Conte, basta ritorni al passato, e basta catenacciari anni ’70 che in champions fanno solo magre figure, meglio lo spagnolo ex Barca che dopo il mondiale lascerà la Spagna — BiancoNero1897 (@BiancoNeroJ1897) October 28, 2022

assolutamente, sono già sul carro di luis enrique@juventusfc svegliatevi https://t.co/9TMfUoDQc1 — Miki (@micoolfilibert) October 28, 2022

con luis enrique i giovani che abbiamo, oltre a chiesa, Vlahovic ecc diventerebbero dei grandissimi campioni. li sa valorizzare — Miki (@micoolfilibert) October 28, 2022

Non sono pronto per il 3-7-0 di #Conte..Ma #LuisEnrique mi piacerebbe un sacco. — sandroneee (@84Sandroneee) October 28, 2022

io virerei su luis enrique … — tunes (@antoniodv70) October 28, 2022