Svolta Juve, scambio immediato col Manchester United

Possibile scambio a gennaio tra Juventus e Manchester United. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa bianconera

“In campionato siamo in ritardo però abbiamo tempo e possibilità di recuperare. Ora abbiamo cinque partite importanti tra campionato e Champions League. Poi dopo la sosta sarà un’altra cosa con tutti i giocatori”.

“Ora concentriamoci su domani in cui, se serve, andrà fatta anche una partita sporca correndo come loro”. Massimiliano Allegri non fa drammi e, nella conferenza stampa della vigilia, ha caricato così la sua Juventus verso la delicata trasferta di Lecce. La squadra bianconera cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per restare in scia delle prima, in attesa di Chiesa, Pogba e di tutti gli infortunati. Tiene sempre banco anche il calciomercato: il restyling della rosa proseguirà tra gennaio e giugno e sono già diversi i giocatori accostati al club bianconero. Uno di questi è l’ex Milan Diogo Dalot.

Calciomercato Juve, il possibile scambio per Dalot

Il jolly sulle fasce del Manchester United, ancora in scadenza nel prossimo giugno, fa gola alle big europee per la sua duttilità, Juventus compresa. Possibile l’assalto dei bianconeri già a gennaio: i ‘Red Devils’ potrebbero così fare un nuovo tentativo per Adrien Rabiot. Già vicinissimo in estate, il centrocampista francese è ancora in scadenza di contratto e tentato dalla Premier League. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Manchester.