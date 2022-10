Sacrificio Barella, l’Inter ci pensa davvero

Nicolò Barella è uno dei giocatori più richiesti sul mercato e l’Inter comincia a vacillare

Barella si sta rivelando fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi e per il suo 3-5-2, infatti da quando ha ingranato fisicamente e mentalmente, il centrocampista sardo ha sempre contribuito in maniera decisiva agli ultimi ottimi risultati dei nerazzurri.

Il suo nome, per questo, è sulla bocca di tutti sia in Italia, che all’estero. Anzi è soprattutto da oltre confine che arrivano le insidie maggiori per Simone Inzaghi, il quale chiaramente non si priverebbe mai di Barella.

Barella-Liverpool sì, ma solo con un’offerta monstre

Sembrerebbe che Klopp abbia intenzione di fare sul serie per portare il centrocampista sardo a Liverpool. Il tecnico e la dirigenza degli inglesi starebbero approntando un’offerta che prevede un esborso economico, associato a una contropartita tecnica. Ecco che Naby Keita potrebbe finire nella trattativa, tuttavia ci sono un po’ di fattori da considerare, tra i quali l’ingaggio del calciatore. Keita infatti ha 27 anni, ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce oltre 7 milioni di euro stagionali.

Ancor più rilevante invece è la lunga scadenza del contratto di Barella, infatti l’Inter sembrerebbe disposta ad accettare solamente un’offerta in soldi e senza alcuna contropartita tecnica, proprio in virtù della scadenza nel 2026. Insomma, il Liverpool avrà la possibilità di portare il centrocampista alla corte di Klopp solamente con un’offerta faraonica da presentare a Zhang. Il patron neroazzuro peraltro non sarebbe disposto ad accettare contropartite come quella di Keita, poiché oltre all’ingaggio elevato, rappresenterebbe un passo indietro in caso di partenza di Nicolò Barella.

Effettivamente Naby Keita non è più quello del 2018, quando il Lipsia lo cedette al Liverpool e negli anni il suo rendimento è calato non poco. Al momento ha giocato solo 5 minuti in Community Shield, ma va ovviamente precisato che è anche infortunato e non si sa precisamente per quando sia previsto il suo rientro.