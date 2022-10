Assalto al centro commerciale, accoltellato Pablo Marì del Monza: è in ospedale

Ore di apprensione in casa Monza per Pablo Marì: il difensore accoltellato al centro commerciale di Assago

C’è anche il difensore spagnolo Pablo Marì tra i feriti di un vero e proprio assalto armato andato in scena questo pomeriggio al centro commerciale di Assago, non lontano da Milano.

Anche Pablo Marì, difensore del Monza, è tra i feriti dell’accoltellamento avvenuto quest’oggi – intorno alle 18.30 – al centro commerciale di Assago dove un uomo, per cause ancora non chiare, ha accoltellato diversi clienti nei pressi del supermercato Carrefour presente all’interno della struttura di Milanofiori.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto: sta di fatto che Pablo Marì, difensore spagnolo lo scorso anno in forza all’Udinese, è stato accoltellato al pari di altre quattro persone che si trovavano all’interno del centro commerciale questo pomeriggio.

Pablo Marì accoltellato, paura al centro commerciale

Soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, Pablo Marì non avrebbe perso conoscenza. In ospedale ha ricevuto la visita di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, e dell’allenatore Raffaele Palladino.

Infine, come rivelato da Repubblica, uno dei feriti (un cassiere del supermercato) sarebbe morto durante il trasferimento in ospedale.