Inter più forte dei pronostici: poker al Viktoria Plzen e nerazzurri agli ottavi di Champions

L’Inter sovverte tutti i pronostici e passa agli ottavi di Champions League: decisiva la vittoria sul Viktoria Plzen

Quattro gol al Viktoria Plzen per volare agli ottavi di Champions League: l’Inter di Simone Inzaghi più forte dei pronostici che la vedevano sfavorita per il passaggio del turno.

Vittoria netta dell’Inter che batte il Viktoria Plzen in un Meazza come sempre gremito, strappando così l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Il gol dell’uno a zero lo realizza Mkhitaryan che al 34′ batte Stanek con un preciso colpo di testa trasformando in rete un cross di Bastoni indirizzato a Dzeko. Il bosniaco riesce ad andare a segno poco prima dell’intervallo, sfruttando a dovere un assist delizioso di Dimarco dopo un lancio altrettanto bello di Barella.

Per l’ex Roma c’è anche la doppietta al 66′: questa volta è Lautaro Martinez a servirgli la palla per insaccare la sfera in porta. Gioia anche per Romelu Lukaku nel finale: il belga, da subentrato, dialoga bene con Correa e va in gol spazzando via la le voci di un inizio di stagione sottotono. Una vittoria meritatissima che certifica il passaggio dell’Inter agli ottavi di finale nel girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco.

Inter-Plzen: tabellino e classifica

INTER- VIKTORA PLZEN 4-0

35’ Mkhitaryan, 42’ e 66’ Dzeko, 87’ Lukaku

La classifica del gruppo C: Bayern Monaco 12*, Inter 10, Barcellona 4*, Plzen 0

*una partita in meno