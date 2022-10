Maldini ci riprova, arriva il rilancio: la risposta di De Laurentiis

Una delle stelle del Napoli di quest’anno è stato messo nel mirino dal Dt Maldini: la risposta di De Laurentiis non si è fatta attendere

Il fenomeno Napoli non sta conquistando solo gli spettatori europei, che forse non avevano visto, prima di questa fase a gironi della Champions League, la bellezza del gioco offerto dai partenopei. Le stelle azzurre, brillanti anche in campionato, hanno attirato l’attenzione anche dei top club italiani, che provano a soffiare al patron De Laurentiis qualche gioiello.

In realtà, come già dimostrato in passato, trattare col presidente è arduo: quando arrivarono offerte per Kalidou Koulibaly, Fabiàn Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens – tutti poi curiosamente ceduti ma anni dopo – il primo tifoso azzurro si trincerò dietro valutazioni monstre. Inaccessibili per qualsiasi club di Serie A. Ora lo stesso atteggiamento viene orgogliosamente mostrato per il nuovo papabile della rosa di Luciano Spalletti.

Maldini insiste per Lozano, De Laurentiis non fa sconti

Nella fattispecie il Milan, abilmente guidato sul mercato da Paolo Maldini, avrebbe puntato Hirving Lozano come colpo top da mettere a segno già a gennaio. La valenza dell’affare sarebbe doppia: da un lato un innesto di qualità per l’attacco rossonero. Dall’altro un sostanzioso indebolimento delle risorse a disposizione di Spalletti nel suo attacco da ‘sliding doors’. La base di partenza per la trattativa, da parte del club meneghino, è di 35 milioni.

Come era lecito aspettarsi considerando i precedenti, De Laurentiis ha già fatto sapere la sua risposta: per meno di 40 milioni non ci si siede neppure al tavolo per discuterne. Se si parla di gennaio poi, probabilmente mancherebbero anche le sedie per accomodarsi a parlar di formule, bonus, contropartite o quant’altro. Il Milan, rivale diretto dei partenopei nella corsa scudetto, deve rassegnarsi a tempi migliori per portare l’assalto al messicano. Se mai De Laurentiis, dopo le partenze eccellenti della scorsa estate, deciderà di privarsene.