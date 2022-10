Flop Juve, mossa immediata: triplo nome italiano

Triplo nome italiano per la Juventus dopo l’eliminazione in Champions League: arriva la notizia bomba via social

La Juventus fa un altro buco nell’acqua, perdendo in Portogallo contro il Benfica per 4-3: una sconfitta che vale l’eliminazione matematica dalla Champions League con una giornata d’anticipo.

Adesso per i bianconeri la situazione è sempre più nera e la società è costretta a fare delle valutazioni concrete. Il giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Paganini ha lanciato un tweet in cui ha rivelato quali sono i tre direttori che la Juventus sta valutando per ripartire. La dirigenza bianconera ha numerose colpe e il cambiamento potrebbe partire proprio dalla parte strutturale della società, fino ad arrivare alla parte tecnica.

Juventus, il messaggio via social: Giuntoli, Carnevali o Berta”

Di seguito il tweet di Paolo Paganini sui possibili candidati ad approdare alla Juventus dalla prossima stagione: “In prospettiva per voltare pagina e riaprire un nuovo ciclo alla Juventus si punterà su uno di questi 3 profili: Giovanni Carnevali, Cristiano Giuntoli e Andrea Berta. Prima la struttura societaria poi il capitolo allenatore”. Tre profili di altissimo livello. Carnevali, attuale direttore sportivo del Sassuolo, è un maestro del calciomercato e negli ultimi anni è stato in grado di portare a termine plusvalenze importantissime.

Poi c’è Giuntoli, attuale ds del Napoli, reduce dalla grandissima intuizione del mercato estivo, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Berta, invece, dal 2017 è il direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Tre candidati da capogiro per la Juventus.