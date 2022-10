Non ingrana, Inzaghi lo scambia a gennaio: Juve fregata

A gennaio l’Inter potrebbe scambiare un suo giocatore, che proprio non convince, con un futuro parametro zero già nel mirino della Juve

Passata la buriana, che ha toccato il suo apice con la sconfitta interna subita contro la Roma, l’Inter ha ripreso la sua marcia. Inanellando tre vittorie consecutive in campionato e soprattutto ipotecando la qualificazione agli ottavi dI Champions League grazie ai quattro punti nei due scontri diretti contro la corazzata Barcellona.

Nella notte di Barcellona, in quella che si è rivelato essere il passo decisivo per far dipendere dai propri risultati il passaggio al turno successivi, ha brillato Robin Gosens, autore del gol del momentaneo 2-3. Qualcuno aveva ipotizzato che il tedesco potesse essersi sbloccato da quella gara, ma le successive due partite hanno visto il tecnico Inzaghi relegare ancora in panchina l’ex Atalanta. Per il quale ormai il destino sembra segnato.

Inzaghi ci pensa: via Gosens, arriva Bensebaini

Il tecnico nerazzurro, nonchè l’Ad Beppe Marotta, starebbero pendando ad uno scambio di mercato che risolverebbe due problemi in uno. Gosens verrebbe proposto da subito, a gennaio, al Borussia Mönchengladbach in cambio di Ramy Bensebaini, il nazionale algerino di 27 anni col contratto in scadenza a giugno. Già nel mirino del club meneghino nella scorsa estate, quando si era iniziato a capire che il rinnovo con la società tedesca non sarebbe arrivato, il nordafricano andrebbe a colmare la lacuna della corsia di sinistra della Beneamata. Una fascia nella quale Gosens non sembra proprio trovare posto.

L’effetto collaterale di uno scambio tanto suggestivo quanto possibile – il Borussia teme di perdere il giocatore a ‘zero’ a luglio- è rappresentato dal fatto che Bensebaini era finito anche nell’agenda del Ds Federico Cherubini, dirigente della Juve. Lo scippo di mercato avrebbe così anche un gusto particolare. Cosa che non guasta mai quando si parla delle due grandi rivali della nostra Serie A.